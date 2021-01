Auf der virtuellen Consumer Electronics Show 2021 stellt BMW die neue Generation seines Infotainmentsystems iDrive vor. Im Laufe des Jahres soll es in erste Fahrzeuge verbaut werden. Es ist erst ein paar Tage her, dass Mercedes-Benz seinen neuen MBUX-Hyperscreen vorgestellt und für einiges an Aufsehen gesorgt hatte. Da will BMW offenbar nicht hintenanstehen und bringt anlässlich der CES einen ersten Eindruck auf die kommende Generation seines iDrive. Der soll aber erst später im Jahr offiziell angekündigt werden und dann in ersten Fahrzeugen - nicht nur in Stromern - zur ...

