Der Bitcoin-Kurs ist nach atemberaubendem Anstieg am Sonntagabend schließlich in den freien Fall übergegangen. Noch ist der Sicherheitsfallschirm nicht aufgegangen, der Kurs fällt weiter. Einige schüttelt es, einige schauen bedröppelt drein. Das gehört dazu. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Der Sturz kam gerade noch rechtzeitig.Auch wenn wir vom 2017er Hype selbst am Peak noch ein gutes Stück entfernt waren - gesund mutet der Anstieg des Bitcoin-Kurses in den vergangenen Wochen nicht an. Um weit über ...

