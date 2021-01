London (www.fondscheck.de) - Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat zum 1. Dezember 2020 Hendrik Gienow als neues Mitglied in den Aufsichtsrat berufen, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der gebürtige Hamburger verfügt über umfangreiche nationale wie auch internationale Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Mit seiner Expertise wird er die Unternehmensentwicklung der Schroder Real Estate KVG in Deutschland zielgerichtet vorantreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...