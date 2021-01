Die Sony-Aktie kann zum Wochenauftakt deutlich zulegen: Zeitweise kletterten die Papiere zweistellig auf knapp 95 Euro. Damit hat die Aktie kurzzeitig das Kursziel des AKTIONÄR geknackt. Grund für den starken Kursanstieg ist die am heutigen Montag gestartete Konsumentenelektronikmesse CES 2021. Bereits im Vorfeld der in diesem Jahr rein virtuell stattfindenden Messe hat Sony einige Produktneuheiten gezeigt. Eigentlich startet Sonys Keynote erst in der heutigen Nacht des 11. Januars um 23 Uhr. Doch ...

