Die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech kann zum Wochenstart deutlich zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate notiert das Papier am Nachmittag gut zwei Prozent im Plus bei 83,97 Euro. Die Aktie profitiert dabei unter anderem von den News, dass die Produktionskapazität in diesem Jahr deutlich ausgeweitet werden kann. Zudem unterstützte eine Kaufempfehlung das Papier positiv.BioNTech und Pfizer haben ihre Produktionsprognose für ihren Covid-19-Impfstoff deutlich angehoben. Die beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...