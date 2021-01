Der S&P 500 bewegt sich seit Wochen in einem steilen Aufwärtstrendkanal. Am Freitag ist der Index im Tageshoch bei 3.826 Punkten erneut an dessen oberer Begrenzung angekommen. Hier könnte es aber nun zu einem Rücklauf kommen, vorbörslich notiert der S&P 500 bereits deutlich tiefer bei 3.800 Punkten. Es bietet sich eine Short-Chance.AnalyseDer Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiterhin klar intakt, daher würde sich eine Short-Position nur spekulativ und kurzfristig anbieten. Abwärtskorrekturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...