Darum geht's im Interview: In wenigen Tagen wird Joe Biden als US-Präsident vereidigt und sorgt damit in der Umweltpolitik für einen Kurswechsel. Ein großer Gewinner könnten E-Autos sein. Ist so auch der Höhenflug von Tesla zu erklären? Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem erklärt welche Themen bei den Anleger hoch im Kurs stehen und wie sich positionieren.