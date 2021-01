Wie das Krypto-Informationsportal "btc-echo.de' berichtet, hat der US-amerikanische Vermögensverwalter VanEck die Zulassung eines Bitcoin ETF bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC beantragt. Das geht aus einem Formular hervor, das die SEC am 30.12.2020 veröffentlichte.VanEck reiht sich damit in die immer längere Reihe von Genehmigungsanträgen ein, welche auf einen Bitcoin ETF zielen.Bisher lehnte die SEC jedoch alle Anträge für einen Bitcoin ETF ab. Zuletzt musste auch VanEck im September 2019 einen Rückschlag hinnehmen, als die CBOE (Chicago Board Options Exchange) einen anderen Antrag für einen Bitcoin ETF bei der SEC wieder zurückzog. In Europa hingegen konnte der Vermögensverwalter die Einführung eines Bitcoin ETN an der deutschen Xetra-Börse vermelden.

