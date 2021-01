Das Geschäftsjahr 2020 lief für die Norma Group doch nicht so schlecht wie erwartet. Der Spezialist für Verbindungselemente hatte eigentlich mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 16 Prozent gerechnet. Letztlich betrug das Minus 12,3 Prozent. Nach vorläufigen Zahlen langen die Erlöse bei 950 Millionen Euro. Das bessere Abschneiden lag an einer signifikanten Erholung zum Jahresende im Bereich Engineered Joining Technology (EJT). Die Aktie strebt nach oben. Wird sich die Hausse fortsetzen ...

