Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Plug Power. Die Aktie profitiert neben den USA und Europa, vom asiatischen Absatzmarkt. Die asiatischen Länder treiben den Auf- und Ausbau einer Wasserstoff-Infrastruktur unermüdlich voran. Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Nel profitiert von der generell großen Nachfrage an Wasserstoffaktien. Die Besonderheit bei Nel sind jedoch die wenig frei verfügbaren Aktien gegenüber der extrem großen Nachfrage. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv