Berlin (ots) - Zur Corona-Politik der Bundesregierung erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende, Alexander Gauland:"Die Bundesregierung hat beim Umgang mit Corona auf ganzer Linie versagt. Sie hat von Beginn an falsche Prioritäten gesetzt und ist auch jetzt noch immer nicht bereit ihren erwiesenermaßen falschen Kurs zu korrigieren. Inzwischen hat Deutschland bei den täglichen Corona-Todesfällen je eine Million Einwohner sogar die USA überholt.Anstatt endlich den Schutz von Risikogruppen zu verbessern, unter anderem durch die Bereitstellung von ausreichenden Impfmöglichkeiten, wird immer noch mit dem Holzhammer Lockdown vorgegangen und damit das wirtschaftliche Fundament Deutschlands zerstört. Während jedoch für konkrete Maßnahmen etwa im Gesundheitssystem das Geld fehlt, scheint es der Bundesregierung für hunderte Milliarden Euro teure Hilfszahlungen an das EU-Ausland in unbegrenzter Menge zur Verfügung zu stehen.Statt den mit deutschem Steuergeld entwickelten Impfstoff zügig in ausreichender Menge zu beschaffen, wurde diese wichtige Verantwortung an eine ineffiziente und überforderte EU-Bürokratie abgeschoben, die an der Aufgabe bekanntlich scheiterte.Die Sturheit, mit welcher die Regierung an ihren falschen Rezepten festhält, schadet unserem Land in bisher ungekanntem Ausmaß. Diese Regierung muss nicht nur so schnell wie möglich abgelöst, sie muss auch für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden."