Egal ob Roboter, ein Smartphone der nächsten Generation oder eine futuristische Elektroauto-Studie: Das Ausprobieren der neuesten Tech-Innovationen steht bei der weltgrößten Tech-Messe CES im Mittelpunkt.

Doch in diesem Jahr kann das Branchentreffen - das im vergangenen Jahr noch 170.000 Besucher und 4.500 Aussteller anlockte - nur virtuell stattfinden.

Trotzdem bleibt die CES ein Pflichttermin für die Branche. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr unter anderem die 5G-Mobilfunktechnologie, wie Wallstreet-Korrespondentin Sophie Schimansky im Gespräch mit wallstreet:online TV erklärt. "Es scheint so, als würden wir das jedes Jahr sagen. Aber es gibt einfach so viele Entwicklungen bei 5G, dass es jedes Jahr etwas Neues gibt." Die neue Technologie solle Antworten liefern auf Fragen, die die Pandemie aufgeworfen hat. "Wie kann 5G hilfreich sein, beim Home-Learning, im Homeoffice oder bei der Telemedizin?", so Schimansky.

Apple, Samsung, Verizon - diese "üblichen Verdächtigen" sollten Anleger rund um die CES im Blick behalten, rät die Expertin. Wichtige Neuigkeiten werden auch aus einer anderen Branche erwartet - nämlich vom Autobauer General Motors (GM). Bis zu 30 neue Elektromodelle wollen die Amerikaner bei der CES vorstellen.

Die gesamte Analyse zur Consumer Electronics Show gibt es hier im Video zu sehen und auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online TV.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005,US92343V1044,KR7005930003