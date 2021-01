Gießen/Alsdorf (ots) - Die sonntag corporate finance GmbH, eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser, hat die Aachener Maschinenbau GmbH bei der Veräußerung der Anteile an die QVM Privatkapital begleitet. Grund für den Verkauf war eine Nachfolgeregelung. Die drei Verkäufer Manfred Houben, Manfred Gottschalk und Lars Henning stehen dem Unternehmen im Rahmen einer Übergangsphase weiterhin vollumfänglich zur Verfügung. Die Herren Henning und Houben bleiben zudem künftig an dem Unternehmen beteiligt. Mittelfristig wird Herr Henning das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer leiten.Niklas Poppelreuter, Projektleiter der sonntag corporate finance GmbH, beschreibt das Ergebnis des Prozesses wie folgt: "Neben der bereits erfolgten operativen Einbindung von Geschäftsführer Lars Henning stellt der Verkauf einen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen der Nachfolge bei der AMBA dar. Mit der QVM hat die AMBA nun einen professionellen Partner für den sukzessive anstehenden Führungswechsel und die weitere positive Unternehmensentwicklung. Wir freuen uns sehr, die Verkäufer auf diesem Weg begleitet zu haben und wünschen allen Beteiligten das Beste für die gemeinsame Zukunft."Gemeinsam mit QVM wird AMBA die Nachfolge in der Geschäftsführung und die Übergabe an Herrn Henning gestalten sowie die gestartete Internationalisierung und die Vertriebsaktivitäten weiter ausbauen.Über Aachener Maschinenbau GmbHAMBA ist ein weltweit führender Hersteller von Maschinen zur Kaltumformung, die mehrere Technologien und Fertigungsschritte in der Metallverarbeitung miteinander kombinieren. Als spezialisierter Lösungsanbieter konstruiert und produziert die Gesellschaft am Standort Alsdorf kundenspezifische Anlagen für diverse Branchen, insb. für die Schraubenindustrie, Fahrradindustrie oder Rohrumformung. Als Technologieführer bietet AMBA renommierten Kunden Effizienzvorteile in Form eines höheren Automatisierungsgrads und kürzeren Taktzeiten. Das Unternehmen verfügt über eine lange Tradition und feierte 2018 sein 110-jähriges Bestehen. Aktuell beschäftigt AMBA rund 75 Mitarbeiter.Über QVM Privatkapital GmbHDie QVM Privatkapital GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, die von einem ausgewählten Kreis unternehmerisch geprägter Privatinvestoren sowie den Initiatoren finanziert wird. Ein Schwerpunkt liegt insbesondere im Engagement bei Nachfolgesituationen, Wachstumsvorhaben und sonstigen Veränderungen im Gesellschafterkreis.QVM ist auch weiterhin an Beteiligungen interessiert. Bei den Zielunternehmen handelt es sich vorzugsweise um profitable, mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz bis ca. EUR 75 Mio.Über sonntag corporate financeDie sonntag corporate finance ist eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser. Mit ihrem Team von Experten für Mergers & Acquisitions im bonitätsstarken deutschen Mittelstand berät Sonntag ihre Mandanten exklusiv beim Verkauf von Unternehmen. Die Mission: Unternehmensnachfolgen regeln und damit Lebenswerke sichern. Dank der von sonntag entwickelten und in Deutschland einzigartigen Methode der anonymen Marktwertermittlung lassen sich über ein anonymes Bieterverfahren Kaufpreise am Markt ermitteln, ohne die Identität der Mandanten preiszugeben. Die Anonyme Marktwertermittlung ersetzt die theoretische Unternehmensbewertung vollständig.Pressekontakt:sonntag corporate financeAnna WolfTelefon: 0641-944 655 37E-Mail: anna.wolf@sonntagcf.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135124/4809244