Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily

volume (in number of

shares) Daily weighted average

purchase price of the

shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44204 FR0000050809 822 132.79 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44203 FR0000050809 3,840 131.7957 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44202 FR0000050809 3,338 133.5014 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44201 FR0000050809 2,000 134.7243 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the Broker Identity

code of

the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity code

of the

financial

instrument Price

per unit Currency Quantity

bought Identity

code of

the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of

the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:56:53+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 26 XPAR 50098060 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:56:15+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 36 XPAR 50098017 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:56:15+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 11 XPAR 50098016 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:56:15+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 40 XPAR 50098015 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:54:44+132:00 FR0000050809 131.50 EUR 1 XPAR 50097876 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:48:40+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 40 XPAR 50097151 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:48:40+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 16 XPAR 50097150 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:48:40+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 22 XPAR 50097149 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:38:58+131:00 FR0000050809 131.40 EUR 43 XPAR 50096146 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T16:33:55+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 37 XPAR 50095617 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T15:39:07+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 40 XPAR 50089538 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T15:38:27+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 39 XPAR 50089469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:45:52+134:00 FR0000050809 133.50 EUR 33 XPAR 50084386 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:45:52+134:00 FR0000050809 133.50 EUR 10 XPAR 50084385 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:41:17+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 3 XPAR 50083904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:41:17+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 40 XPAR 50083903 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:39:13+134:00 FR0000050809 133.70 EUR 38 XPAR 50083677 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:17:07+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 45 XPAR 50081608 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:05:48+134:00 FR0000050809 134.10 EUR 6 XPAR 50080728 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T14:05:48+134:00 FR0000050809 134.10 EUR 33 XPAR 50080727 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T13:27:28+134:00 FR0000050809 134.20 EUR 43 XPAR 50078660 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T13:25:02+134:00 FR0000050809 134.30 EUR 8 XPAR 50078503 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T11:26:02+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 43 XPAR 50071786 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T09:29:14+134:00 FR0000050809 133.70 EUR 40 XPAR 50059965 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T09:13:46+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 46 XPAR 50057392 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T09:11:31+133:00 FR0000050809 132.70 EUR 40 XPAR 50057202 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-08T09:11:31+133:00 FR0000050809 132.90 EUR 43 XPAR 50057201 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:29:41+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 65 XPAR 50051523 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:29:41+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 49 XPAR 50051522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:26:15+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 38 XPAR 50051023 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:25:13+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 43 XPAR 50050690 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:25:13+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 3 XPAR 50050689 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:24:31+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 37 XPAR 50050584 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:24:05+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 7 XPAR 50050493 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:22:15+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 44 XPAR 50050198 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:22:05+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 13 XPAR 50050185 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:22:05+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 30 XPAR 50050184 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:21:54+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50050155 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:21:54+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50050154 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:21:54+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 6 XPAR 50050153 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:21:25+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 38 XPAR 50050034 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:21:25+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 2 XPAR 50050033 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:20:02+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 41 XPAR 50049639 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:17:04+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 46 XPAR 50049217 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:15:33+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 2 XPAR 50049030 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:10:02+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 200 XPAR 50047926 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T17:05:05+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 42 XPAR 50047125 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:58:07+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 40 XPAR 50046322 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:58:07+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 3 XPAR 50046321 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:58:07+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50046320 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:58:07+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 3 XPAR 50046319 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:58:07+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50046318 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:52:32+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 134 XPAR 50045358 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:50:41+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 39 XPAR 50045179 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 11 XPAR 50044643 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 11 XPAR 50044642 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50044641 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50044640 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 3 XPAR 50044639 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 1 XPAR 50044638 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 15 XPAR 50044637 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 3 XPAR 50044636 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 2 XPAR 50044635 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 11 XPAR 50044634 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:49:06+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 7 XPAR 50044633 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:48:13+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 47 XPAR 50044537 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:48:13+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 44 XPAR 50044536 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:41:04+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 12 XPAR 50043868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:39:04+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 6 XPAR 50043551 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:39:04+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 32 XPAR 50043550 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:39:04+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 6 XPAR 50043549 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:32:27+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 44 XPAR 50042721 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:28:39+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 33 XPAR 50042179 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:28:39+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 11 XPAR 50042178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:24:55+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 30 XPAR 50041811 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:20:08+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 6 XPAR 50041321 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:20:08+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 35 XPAR 50041320 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:19:46+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 51 XPAR 50041192 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:19:46+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 2 XPAR 50041191 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:15:30+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 6 XPAR 50040926 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:15:30+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 1 XPAR 50040925 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:13:54+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 42 XPAR 50040715 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:10:17+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 48 XPAR 50040129 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:03:51+132:00 FR0000050809 131.70 EUR 33 XPAR 50039341 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T16:03:51+132:00 FR0000050809 131.70 EUR 12 XPAR 50039340 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:58:34+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 47 XPAR 50038433 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:51:22+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 28 XPAR 50037430 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:50:03+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 16 XPAR 50037316 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:39:47+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 7 XPAR 50036030 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:39:47+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 40 XPAR 50036029 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:39:47+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 38 XPAR 50036028 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:39:47+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 12 XPAR 50036027 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:39:47+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 28 XPAR 50036026 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:37:42+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 35 XPAR 50035847 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:37:42+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 5 XPAR 50035846 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:32:00+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 116 XPAR 50035093 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:32:00+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 41 XPAR 50035092 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:23:11+132:00 FR0000050809 131.70 EUR 41 XPAR 50033965 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T15:16:06+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 38 XPAR 50033270 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:54:48+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 44 XPAR 50031288 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:43:10+132:00 FR0000050809 131.70 EUR 38 XPAR 50030233 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:35:25+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 19 XPAR 50029779 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:35:25+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 25 XPAR 50029778 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:29:30+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 184 XPAR 50029316 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:15:58+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 12 XPAR 50028463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:15:58+132:00 FR0000050809 131.90 EUR 32 XPAR 50028462 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T14:15:58+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 45 XPAR 50028461 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T13:47:03+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 37 XPAR 50026676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T13:47:03+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 9 XPAR 50026675 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T13:34:21+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 40 XPAR 50026037 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T13:03:01+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 7 XPAR 50024092 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:43+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 15 XPAR 50023892 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:43+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 18 XPAR 50023891 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:43+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 5 XPAR 50023890 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:43+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 15 XPAR 50023889 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:43+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 40 XPAR 50023888 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:10+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 25 XPAR 50023825 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:58:10+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 37 XPAR 50023824 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:39:43+131:00 FR0000050809 131.40 EUR 33 XPAR 50022554 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:38:43+132:00 FR0000050809 131.50 EUR 40 XPAR 50022457 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:25:40+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 20 XPAR 50021516 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:24:59+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 18 XPAR 50021474 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:14:40+132:00 FR0000050809 132.00 EUR 44 XPAR 50020440 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:06:06+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 35 XPAR 50019849 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:06:06+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 10 XPAR 50019848 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:00:03+131:00 FR0000050809 131.30 EUR 45 XPAR 50019134 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:00:03+132:00 FR0000050809 131.50 EUR 11 XPAR 50019115 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T12:00:03+132:00 FR0000050809 131.50 EUR 32 XPAR 50019114 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:59:17+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 41 XPAR 50019058 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:50:51+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 27 XPAR 50018302 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:50:51+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 30 XPAR 50018301 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:50:51+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 200 XPAR 50018298 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:43:12+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 45 XPAR 50017682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:32:53+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 16 XPAR 50016933 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:30:40+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 18 XPAR 50016593 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T11:26:39+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 12 XPAR 50016382 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:41:24+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 30 XPAR 50006488 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:30:16+132:00 FR0000050809 132.10 EUR 43 XPAR 50005627 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:30:05+132:00 FR0000050809 132.40 EUR 30 XPAR 50005611 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:25:47+132:00 FR0000050809 132.40 EUR 43 XPAR 50005128 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:18:29+132:00 FR0000050809 132.20 EUR 45 XPAR 50004377 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:12:57+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 46 XPAR 50003646 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:10:41+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 139 XPAR 50003179 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:10:41+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 20 XPAR 50003178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:10:41+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 20 XPAR 50003177 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:10:41+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 15 XPAR 50003176 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:10:08+132:00 FR0000050809 131.60 EUR 6 XPAR 50003066 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:09:40+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 14 XPAR 50003037 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:09:40+132:00 FR0000050809 131.80 EUR 31 XPAR 50003036 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-07T09:09:34+132:00 FR0000050809 132.30 EUR 46 XPAR 50003033 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:28:20+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 10 XPAR 49996584 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:27:46+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 12 XPAR 49996353 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:19:25+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 5 XPAR 49995058 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:19:25+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 32 XPAR 49995057 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:19:19+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 7 XPAR 49995034 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:15:27+133:00 FR0000050809 133.30 EUR 43 XPAR 49994283 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:13:27+133:00 FR0000050809 133.30 EUR 30 XPAR 49993887 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:13:27+133:00 FR0000050809 133.30 EUR 46 XPAR 49993886 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:13:10+133:00 FR0000050809 133.30 EUR 9 XPAR 49993852 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:09:01+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 11 XPAR 49993278 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:01:18+133:00 FR0000050809 133.00 EUR 47 XPAR 49992188 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T17:01:18+133:00 FR0000050809 133.00 EUR 5 XPAR 49992187 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:59:00+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 150 XPAR 49991978 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:57:03+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 33 XPAR 49991660 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:57:03+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 10 XPAR 49991659 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:47:48+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 52 XPAR 49990459 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:40:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 40 XPAR 49989649 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 18 XPAR 49989259 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 23 XPAR 49989258 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 13 XPAR 49989257 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 2 XPAR 49989256 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 13 XPAR 49989255 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 1 XPAR 49989254 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 2 XPAR 49989253 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 23 XPAR 49989252 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:35:58+133:00 FR0000050809 133.40 EUR 15 XPAR 49989251 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:21:17+134:00 FR0000050809 133.50 EUR 46 XPAR 49987277 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:09:38+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 13 XPAR 49986196 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:09:38+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 39 XPAR 49986195 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:04:18+134:00 FR0000050809 133.80 EUR 10 XPAR 49985476 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T16:00:21+134:00 FR0000050809 133.80 EUR 88 XPAR 49985093 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T15:32:56+132:00 FR0000050809 132.40 EUR 43 XPAR 49981917 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T15:10:25+133:00 FR0000050809 132.50 EUR 45 XPAR 49980205 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:59:30+132:00 FR0000050809 132.30 EUR 13 XPAR 49979472 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:56:52+133:00 FR0000050809 132.50 EUR 42 XPAR 49979306 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:45:56+133:00 FR0000050809 132.50 EUR 21 XPAR 49978371 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:45:56+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 24 XPAR 49978357 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:45:56+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 26 XPAR 49978356 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:41:32+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 52 XPAR 49978064 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:41:32+133:00 FR0000050809 132.60 EUR 198 XPAR 49978063 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:36:13+133:00 FR0000050809 132.90 EUR 46 XPAR 49977624 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:35:37+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 210 XPAR 49977583 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:35:37+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 15 XPAR 49977582 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:19:57+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 22 XPAR 49976180 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:13:57+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 42 XPAR 49975709 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:13:57+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 36 XPAR 49975708 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T14:13:57+133:00 FR0000050809 133.20 EUR 12 XPAR 49975707 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:54:43+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 3 XPAR 49974361 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:53:13+133:00 FR0000050809 133.30 EUR 47 XPAR 49974289 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:43:19+134:00 FR0000050809 133.70 EUR 10 XPAR 49973461 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:43:19+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 40 XPAR 49973460 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:43:19+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 53 XPAR 49973459 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:43:19+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 196 XPAR 49973458 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:43:19+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 45 XPAR 49973457 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T13:23:58+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 42 XPAR 49972223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T12:37:21+134:00 FR0000050809 134.20 EUR 46 XPAR 49969692 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T12:31:44+134:00 FR0000050809 134.30 EUR 42 XPAR 49969362 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T12:16:10+134:00 FR0000050809 134.20 EUR 46 XPAR 49968490 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T12:01:15+134:00 FR0000050809 134.10 EUR 250 XPAR 49967392 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T12:01:14+134:00 FR0000050809 134.20 EUR 49 XPAR 49967391 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:29:55+134:00 FR0000050809 133.80 EUR 23 XPAR 49964910 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:24:25+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 21 XPAR 49964676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:24:25+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 12 XPAR 49964675 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:24:25+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 30 XPAR 49964674 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:16+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 10 XPAR 49964452 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 13 XPAR 49964451 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 23 XPAR 49964450 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 4 XPAR 49964449 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 1 XPAR 49964448 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 9 XPAR 49964447 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 16 XPAR 49964446 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 9 XPAR 49964445 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 9 XPAR 49964444 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T11:22:14+134:00 FR0000050809 133.90 EUR 6 XPAR 49964443 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T10:32:38+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 1 XPAR 49960800 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T10:28:45+134:00 FR0000050809 133.70 EUR 32 XPAR 49960605 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T10:28:45+134:00 FR0000050809 133.70 EUR 45 XPAR 49960604 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T10:14:32+134:00 FR0000050809 133.50 EUR 46 XPAR 49959570 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T10:01:02+133:00 FR0000050809 133.10 EUR 48 XPAR 49958683 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:44:02+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 29 XPAR 49957157 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:44:02+134:00 FR0000050809 133.60 EUR 21 XPAR 49957156 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:38:10+134:00 FR0000050809 133.80 EUR 40 XPAR 49956518 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:38:10+134:00 FR0000050809 133.80 EUR 8 XPAR 49956517 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:32:51+134:00 FR0000050809 134.00 EUR 21 XPAR 49956000 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:32:51+134:00 FR0000050809 134.00 EUR 25 XPAR 49955999 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:13:44+134:00 FR0000050809 134.00 EUR 3 XPAR 49954073 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:13:44+134:00 FR0000050809 134.00 EUR 23 XPAR 49954071 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:13:41+134:00 FR0000050809 134.00 EUR 20 XPAR 49954066 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:13:41+134:00 FR0000050809 134.30 EUR 43 XPAR 49954063 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:13:34+135:00 FR0000050809 134.50 EUR 16 XPAR 49954053 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:13:34+135:00 FR0000050809 134.50 EUR 30 XPAR 49954052 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:12:05+135:00 FR0000050809 134.80 EUR 46 XPAR 49953900 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:11:56+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 48 XPAR 49953865 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-06T09:11:56+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 43 XPAR 49953864 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:23:23+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 23 XPAR 49948419 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:16:36+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 33 XPAR 49947881 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:16:36+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 23 XPAR 49947880 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:16:36+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 24 XPAR 49947879 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:16:36+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 68 XPAR 49947878 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:16:26+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 1 XPAR 49947874 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:16:06+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 9 XPAR 49947865 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:37+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 1 XPAR 49947562 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 20 XPAR 49947543 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 9 XPAR 49947542 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 36 XPAR 49947541 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 30 XPAR 49947540 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 16 XPAR 49947539 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 30 XPAR 49947538 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 18 XPAR 49947537 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 30 XPAR 49947536 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 1 XPAR 49947535 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 62 XPAR 49947534 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 50 XPAR 49947533 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 112 XPAR 49947532 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 51 XPAR 49947531 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 112 XPAR 49947530 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 80 XPAR 49947529 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 32 XPAR 49947528 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 39 XPAR 49947527 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 13 XPAR 49947526 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 45 XPAR 49947525 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:15:06+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 53 XPAR 49947524 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:05:05+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 54 XPAR 49946950 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:05:00+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 2 XPAR 49946947 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:04:17+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 1 XPAR 49946915 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T17:03:28+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 1 XPAR 49946888 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:37:06+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 5 XPAR 49944759 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:37:06+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 50 XPAR 49944758 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:37:06+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 47 XPAR 49944757 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:31:32+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 15 XPAR 49944411 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:31:32+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 30 XPAR 49944410 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:20:28+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 46 XPAR 49943634 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:18:41+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 51 XPAR 49943513 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:18:41+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 44 XPAR 49943512 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:18:41+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 1 XPAR 49943511 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:17:21+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 1 XPAR 49943434 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T16:17:13+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 1 XPAR 49943415 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:28:53+135:00 FR0000050809 134.80 EUR 15 XPAR 49940130 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:28:53+135:00 FR0000050809 134.80 EUR 40 XPAR 49940129 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:28:53+135:00 FR0000050809 134.80 EUR 10 XPAR 49940128 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:28:53+135:00 FR0000050809 134.80 EUR 42 XPAR 49940127 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:22:12+134:00 FR0000050809 134.30 EUR 1 XPAR 49939910 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:21:46+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 53 XPAR 49939853 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T15:16:41+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 49 XPAR 49939701 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:56:26+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 44 XPAR 49938425 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:56:26+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 5 XPAR 49938424 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 28 XPAR 49937186 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 9 XPAR 49937185 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 7 XPAR 49937184 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 1 XPAR 49937183 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 3 XPAR 49937182 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 30 XPAR 49937181 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 10 XPAR 49937180 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 11 XPAR 49937179 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:38:54+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 1 XPAR 49937178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:32:57+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 1 XPAR 49936884 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:19:13+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 23 XPAR 49936366 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:15:41+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 7 XPAR 49936201 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:15:41+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 48 XPAR 49936200 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:06:41+135:00 FR0000050809 134.60 EUR 3 XPAR 49935955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:04:30+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 9 XPAR 49935921 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:04:30+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 50 XPAR 49935920 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T14:04:30+135:00 FR0000050809 134.70 EUR 37 XPAR 49935919 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T13:54:53+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 45 XPAR 49935481 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-01-05T12:30:37+135:00 FR0000050809 135.00 EUR 48 XPAR 49931958 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210111005596/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65