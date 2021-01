Procter Gamble (P&G) Oral Care möchte mit seinen neuen Nachhaltigkeitszielen eine bessere Mundhygiene-Routine zur Förderung der Gesundheit von Menschen unterstützen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen für die Umwelt verringern. Mithilfe der Plattform "Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet." sollen die Mundpflegemarken wie Oral-B und Crest die lebensverändernden Möglichkeiten gesunder Mundhygiene-Gewohnheiten für alle erschließen.

Oral-B's Clic manual toothbrush allows for the replacement of brush heads, resulting in 60% less plastic used over two years compared to a regular toothbrush changed every 3 months. (Photo: Business Wire)