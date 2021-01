Mit einem Kursgewinn von 276 % zählt die Aktie Nel Asa (ISIN: NO0010081235; WKN: A0B733) auf Jahressicht zu den absoluten Spitzenperformern an der Osloer Börse. Damit befindet sich der Titel in bester Gesellschaft mit anderen Wasserstoff-Titeln wie Plug Power (ISIN: US72919P2020; WKN: A1JA81) oder Ballard Power (ISIN: CA0585861085; WKN: A0RENB), die in den vergangenen Monaten ebenso förmlich durch die Decke geschossen sind.Gemessen an den reinen Bilanzkennzahlen dürften die Norweger im Jahr 2020 ihren Umsatz von zuvor 570 Millionen NOK auf 591 Millionen NOK gesteigert haben. Zeitgleich sollte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zugleich von -239 Millionen NOK auf -328 Millionen NOK verschlechtert haben. Zwar dürfte der Umsatz in diesem Jahr jetzt massiv ansteigen, da die Firma viele weitere Projekte wie den Einsatz von 1.000 Bussen mit Wasserstoffantrieb sowie die Zusammenarbeit mit dem Düngemittelproduzenten Yara International vorangetrieben hat. Dennoch basiert ein Großteil der mittelfristigen Kurssteigerungen auf einer massiven Anlegereuphorie, die mit dem zuletzt schon fast explosionsartigen Anstieg der Aktie an eine Blasenbildung erinnert.

Den vollständigen Artikel lesen ...