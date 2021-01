DJ Alstria erwirbt Bürogebäude in Frankfurt und Düsseldorf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Alstria Office Reit-AG hat unabhängig voneinander zwei Büroimmobilien in zentralen Lagen von Düsseldorf und Frankfurt gekauft. Das Bürogebäude in Düsseldorf in der Corneliusstraße 36 verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 3.100 qm und kostete 7,8 Millionen Euro, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 0,2 Millionen Euro.

Das Büroobjekt in Frankfurt (Hanauer Landstraße 161-173) liegt im aufstrebenden Ostend in unmittelbarer Nähe zur neuen EZB-Zentrale. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von 10.500 qm und wurde für einen Gesamtpreis von 32,6 Millionen Euro gekauft. Die derzeitigen jährlichen Mieteinnahmen liegen bei 0,6 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2021 11:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.