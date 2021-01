DJ Aktien Schweiz starten mit Gewinnen in die neue Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Während es an den übrigen europäischen Börsen nach unten gegangen ist, konnte der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag mit einem Plus beenden. Am Vormittag kam es zwar zunächst zu Gewinnmitnahmen, die den SMI in den Minusbereich drückten, jedoch erholte er sich im Verlauf schnell wieder. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 10.870 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,46 (zuvor: 56,29) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI vor allem von den Pharma-Schwergewichten. Tagessieger waren Roche mit Aufschlägen von 3,7 Prozent. Der Pharmariese hat von der EU-Kommission die Zulassung für sein Grippemedikament Xofluza erhalten. Für die Aktie des Wettbewerbers Novartis ging es um 1,0 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 1,5 Prozent waren auch die Aktien des Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan gut gefragt. Unter Gewinnmitnahmen litten indessen vor allem Werte, die jüngst einen guten Lauf hingelegt hatten. So büßten Lafargeholcim 1,5 Prozent ein, Alcon gaben 1,4 Prozent nach.

Unter den Nebenwerten standen Zur Rose im Fokus. Die Aktie rückte 5,5 Prozent nach oben. Die Online-Apotheke profitierte dabei von guten Zahlen des Wettbewerbers Shop Apotheke. Zudem wollen das Unternehmen und der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk künftig im Bereich Adipositas-Therapie zusammenarbeiten. Ziel sei es, für Adipositas-Patienten den Zugang zu Informationen, Diagnose und Versorgung zu verbessern.

January 11, 2021

