Nach dem starken Jahresauftakt sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der zweiten Handelswoche erheblich vorsichtiger geworden. Der DAX rutschte am Montag zeitweise bis auf fast 13.800 Punkte ab und schloss letztlich 0,80 Prozent tiefer mit 13.936,66 Punkten. Damit entfernte er sich deutlicher von seinem Rekordhoch, das er in der ersten Börsenwoche des neuen Jahres mit etwas über 14.131 Punkten erreicht hatte. Der MDAX für mittelgroße Werte verlor am Montag 0,81 Prozent auf 31.102,20 ...

