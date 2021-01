ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Grossbank UBS will laut einem Medienbericht ihr Filialnetz in der Schweiz zusammenstreichen. 40 der 240 Filialen sollen geschlossen werden, wie die CH-Media-Zeitungen am Montagabend vermeldeten.

Der Abbau von einem Sechstel der Filialen und weitere Sparmassnahmen würden voraussichtlich bereits am Dienstag bekannt gegeben, so der Bericht weiter, der sich auf interne Quellen stützt. Ein UBS-Sprecher wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Gemäß der Zeitung stehen vor allem "Klein- und Kleinstfilialen" auf der Schliessungsliste. Wo schlechte Frequenzen herrschten, würden die Kunden künftig nur noch auf digitalem Weg bedient oder in der nächstgrößeren Filiale.

Die zweite Schweizer Großbank Credit Suisse hatte im vergangenen Sommer die Schließung von Filialen in der Schweiz angekündigt. Damals wurde mitgeteilt, dass nur noch 109 der 146 Standorte beibehalten würden./rw/yr/AWP/fba