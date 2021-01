Eiswein: Frostige Nächte machen Hoffnung

Die Minusgrade in den letzten Nächten erfreuen alle Winzer, die ihre Trauben länger als üblich an den Rebstöcken hängen lassen, um den kostbaren Eiswein herzustellen. Bis Januar oder teils bis in den Februar hängen die Trauben an den Rebstöcken und warten, bis sie geerntet werden können.

Denn für die Eisweinernte muss eine Temperatur von mindestens -7 Grad Celcius vorherrschen. Immer wieder ist es jedes Jahr ein Risiko für die Winzer, wie die Eisweinernte ausfällt und ob es Eiswein gibt oder nicht. In dem jährlichen Eisweinpoker geht es um alles oder nichts.

Bildquelle: Deutsches Weininstitut (DWI)

Frühe Kälte war gut für Jahrgang

Dieses Jahr sind viele der Trauben schon erfolgreich abgeerntet, und zwar schon seit November 2020. Die frühe nächtliche Kälte in der Vollmondnacht zum 30. November bescherte einigen Winzern eine erfolgreiche Eisweinernte 2020.

