"Da China seine Kapitalmärkte weiter öffnet, kommt immer mehr ausländisches Kapital herein", sagte Eugene Qian, Chairman des chinesischen Brokerage-Gemeinschaftsunternehmen UBS Securities, am Montag am Rande einer Branchenkonferenz in Shanghai."Das führt dazu, dass Talente in China knapp werden." Kein globaler Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...