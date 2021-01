Microsoft hat dem Surface Pro 7 ein Upgrade verpasst. Das Surface Pro 7 Plus soll schneller sein und länger durchhalten als der Vorgänger, ist aber auf Firmen und den Bildungsbereich beschränkt. Im Rahmen der wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfindenden Technikmesse CES hat Microsoft das Surface Pro 7 Plus vorgestellt. Das 2-in-1-Gerät setzt auf Intels neue Prozessorgeneration und soll dadurch mehr als zweimal schneller sein als sein Vorgänger. Außerdem soll die Akkulaufzeit gestiegen sein - laut Microsoft auf bis zu 15 Stunden. Optional hat das Surface Pro 7 Plus jetzt auch ...

