Die Investoren lassen diese Handelswoche eher ruhig angehen. Dazu tragen neben den Nachrichten von der Corona-Pandemie ebenso bei wie die schwächere Eröffnung an der Wall Street.Der DAX verharrte seit Handelsbeginn mehr oder weniger im Minus und entfernte sich damit wieder von der Marke von 14.000 Punkten. Schließlich schloss der DAX 113 Zähler bzw. 0,8 % tiefer bei 13.937 Punkte.Auf die Stimmung drückte vor allem die Sorge, wie sehr sich die Virusmutationen in Großbritannien und Südafrika die Fallzahlen auch in Deutschland und im restlichen Europa zu einem längeren Lockdown führen könnten. Die bislang deutlich unter den staatlichen Erwartungen liegende Impfbereitschaft kommt hinzu. In New York liegt der Dow Jones Industrial derzeit 0,23 % tiefer bei 31.024 Punkten.

