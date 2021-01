Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - LIVALL, die weltweit erste Marke für intelligente und sichere Fahrradhelme, präsentiert auf der diesjährigen vollständig digitalen CES 2021 ihre neuen intelligenten Helme C20 und BH51M NEO, gefolgt von der mit Spannung erwarteten Einführung der LIVALL BH60 Neo-Reihe, zu denen der BH60SE NEO, BH62 NEO und der MT1 NEO gehören. Die neue Produktpalette wird mit Funktionen wie Bremslicht, Verlustschutzalarm, automatischer Abschaltung und Sturzerkennung ausgestattet sein."Wir nehmen bereits seit 6 Jahren an der CES teil und freuen uns darauf, den Technologie-Fans weltweit unsere innovative Technologie vorzustellen und im Rahmen dieser volldigitalen CES das Konzept des sicheren und intelligenten Radfahrens zu fördern", so Bryan Zheng, Gründer von LIVALL. "Durch das Entwickeln zuverlässiger Produkte möchten wir das weitere Vertrauen der Fahrer in dieses Konzept gewinnen."Gemäß dem Markenslogan "Definiere deine Sicherheit neu!" ("Redefine Your Safety!") bieten die intelligenten Helme von LIVALL nicht nur grundlegende Schutzfunktionen, sondern auch erweiterte Funktionen wie intelligente Beleuchtung, die mit adaptiver Technologie ausgestattet ist, um die Sichtbarkeit des Fahrers bei Dunkelheit zu gewährleisten, sowie eine Sturzerkennungsfunktion, die das SOS-System im Falle eines Unfalls automatisch auslöst und die GPS-Standort des Fahrers an dessen Notfallkontakte sendet. Die SOS-Alarmfunktion, mit der die Produkte des Unternehmens ausgestattet sind, hilft jedes Jahr Hunderten von Radfahrern dabei, sich schnell außer Gefahr zu begeben.Die Produkte von LIVALL, die in die Kategorien intelligente Sportgeräte und intelligente Reiseutensilien unterteilt sind, werden in mehr als 60 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verkauft und von unzähligen professionellen Fahrern und Technologieexperten positiv bewertet. 2021 können sich die Benutzer auf auch neue intelligente Sportrad- und Motorrad-Helme für Pendler von LIVALL in neuem Design freuen, die den Benutzern ein neues Erlebnis mit verbesserten Funktionen bieten.Informationen zu LIVALLLIVALL Tech Co., Ltd. wurde 2014 gegründet und brachte im Februar 2015 den weltweit ersten intelligenten und sicheren Fahrradhelm auf den Markt. Das Unternehmen entwickelt, entwirft und fertigt modische und multifunktionale patentierte Helmtelefone, um den Fahrern die höchstmögliche Sicherheit zu bieten.LIVALL hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit beste innovative Unternehmen im segmentierten Bereich der intelligenten Sicherheitsschutzausrüstung zu werden. Das Unternehmen wendet strenge Standards an und verfügt über eine enorme Produktionskapazität, um der hohen Marktnachfrage gerecht zu werden. Es konnte sich mehr als 170 Patente, 30 Auszeichnungen und über 10 internationale Zertifizierungen wie CPSC1203, EN1078, CE, FCC, NCC, ROHS, BQB usw. sichern.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.livall.com/EnglishMedienkontaktEvelyn ShiE-Mail: cycling@livall.com+86-755-25951351 Video - https://mma.prnewswire.com/media/1417788/LIVALL_Smart_Helmet_Could_Redefine_Your_Safety.mp4Original-Content von: LIVALL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151804/4809302