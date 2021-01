Aber es gibt gleichzeitig auch neue Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Denn die Mainzer BioNTech (US09075V1026) wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr deutlich mehr BionTech-19-Impfstoff gegen das Coronavirus herstellen als bisher geplant. Wie BioNTech am Montag bei einer Präsentation für Investoren mitteilte, kalkuliert man nunmehr mit einer Produktionskapazität von rund 2 Mrd. Impfdosen. Bislang hatten BioNTech und sein US-Partner Pfizer (US7170811035) kommuniziert, bis zu 1,3 Milliarden Dosen bis Ende des Jahres herzustellen.Möglich machen sollen diese deutliche Steigerung eine "kontinuierliche Verbesserung der Prozesse" sowie eine Erweiterung der aktuellen Produktionskapazitäten. Das Unternehmen geht dabei davon aus, zusätzliche Lieferanten und Vertragshersteller zu gewinnen. BioNTech teilte außerdem mit, die neue Prognose basiere auf der Kalkulation, aus einem Impfampulle 6 anstatt wie bisher 5 Impfdosen zu entnehmen. Dies hatte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in der vergangenen Woche genehmigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...