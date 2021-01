iFit ActivePulse ermöglicht die automatische Anpassung von Geschwindigkeit und Steigung des Laufbands an die Herzfrequenz des Mitglieds, um immer in der optimalen Herzfrequenzzone zu bleiben

iFit, ein weltweit führender Anbieter von interaktiver, vernetzter Fitnesstechnologie, kündigte heute die bevorstehende Markteinführung des automatischen Herzfrequenztrainings iFit ActivePulse an. Die innovative Technologie von iFit nutzt komplexe Algorithmen, mit denen die Herzfrequenz eines iFit-Teilnehmers das Laufband in Echtzeit steuert und die Geschwindigkeit und Steigung automatisch anpasst, um die optimale Herzfrequenzzone beizubehalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210111006062/de/

An iFit user wears the iFit SmartBeat forearm heart rate monitor, while ActivePulse technology automatically adjusts the treadmill's speed and incline to keep her in the optimal heart rate zone. (Photo: Business Wire)