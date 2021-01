Das durch COVID-19 geprägte Jahr 2020 erwies sich für den Aktienkurs von Plug Power als wahrer Höhenritt. Ist da überhaupt noch mehr Luft nach oben für das Papier? Wie die Ausgangslage für den US-Konzern im Jahr 2021 ist.? Kursexplosion bei Plug Power in 2020 ? Walmart weitet Zusammenarbeit mit Plug Power aus? Anleger glauben an weiteres Potenzial bei der AktieDas Jahr 2020 beendete die Aktie von Plug Power bei 34,19 US-Dollar - gestartet war sie in das Pandemiejahr bei 3,16 US-Dollar. ...

