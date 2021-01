+++ RITTERSCHLAG +++: NEWS-BOMBE! Rohstoffgigant GLENCORE schließt Deal mit Canada Nickel ab! Startschuss für Neubewertung gefallen!

Anzeige / Werbung

DAS NICKEL-DEFIZIT KOMMT! Wer jetzt die richtigen Aktien im Depot hat, wird in den kommenden Monaten massiv profitieren! Denn der Batterie-Boom braucht nicht nur Lithium und Kupfer sondern auch in großen Mengen Nickel!

Rohstoffgigant Glencore und Canada Nickel mit Mega-Deal!

Kaum Nickel verfügbar! Batterie-Hersteller unter Druck!

Hohe Nickel-Nachfrage aber keine neuen Minen in Sicht!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Woche beginnt gleich mit einem MEGA-Paukenschlag im Minensektor! Der Rohstoffkonzern Glencore geht einen Deal mit Canada Nickel ein! Mehr geht nicht!

Aus unserer Sicht ist das der nächste Schritt für eine Neubewertung der Aktie! Wer bisher schon dabei ist, hat seit der Erstvorstellung bereits schöne Gewinne im Depot. Aber auch für alle Neu-Einsteiger bietet diese Meldung erhebliches Aufwärtspotenzial!

NICKEL schon bald im DEFIZIT!? Jetzt gilt es auf die richtigen Nickel-Aktien zu setzen! Es gibt es nur ganz wenige echte Qualitäts-Perlen!

Das Nickel-Angebotsdefizit rückt immer näher! Das lässt sich sogar schon an den LME-Lagerbeständen ablesen, die alleine von Anfang 2018 bis Ende 2019 von etwa 400.000 auf nur noch rund 60.000 Tonnen fielen.

Im gleichen Zeitraum stieg der Nickelpreis um rund 60 % auf etwa 18.000,- USD je metrischer Tonne. Ein Wert, der immer noch deutlich unter seinem Höchststand von 50.000,- USD liegt. Auch heute notiert der Nickelpreis nach seinem COVID-Ausverkauf im März 2020 gerade mal bei rund 11.000,- USD wieder bei annähernd 17.700,- USD je metrischer Tonne!

Daher ist schon heute klar, dass Nickel sowie die entsprechenden Minenfirmen die großen Profiteure des Elektro(mobilitäts)booms sind! Das weiß auch Elon Musk, der Nickel schon Mitte 2020 als das "NEUE GOLD" bezeichnete und es deshalb für seine Batterieproduktion selbst beschaffen will.

ELON MUSK braucht dringend Nickel! Es ist unabdingbar für Akkus und Batterien! Aber Nickel ist nicht gleich Nickel!!!

Für Batterien und Akkus ist der sogenannte "Klasse 1'-Nickel mit einer Reinheit von mindestens 99,98% erforderlich. Davon gibt es derzeit allerdings nicht viel auf dem Markt, da nur etwa 45 % der gesamten Nickelproduktion für diese Qualitätsanforderungen geeignet sind.

In der kanadischen Timmins-Region hingegen gibt es ein Projekt, das dieses hochwertige Nickel und zudem PGM-Metalle in unglaublichen Mengen liefern kann! Dieses Projekt von Canada Nickel kennt auch Timmins Bürgermeister George Pirie, der das Unternehmen und sein Projekt in den höchsten Tönen lobt!

So schaffte es Canada Nickel sogar in die Zeitung "Toronto Star"!

Optimistische Worte findet der Bürgermeister von Timmins, George Pirie, in seinem Rückblick auf das turbulente und außergewöhnliche Jahr 2020! Man habe im vergangenen Jahr einige Höhen und Tiefen erlebt, aber sein Gefühl sage ihm, dass es in diesem Jahr deutlich mehr positive Impulse geben werde.

Diese positiven Impulse können seiner Meinung nach nur von Unternehmen wie Canada Nickel ausgehen, die mit ihrem kohlenstoffneutralen Tagebauplan eine monumentale Rolle für die Zukunft der Stadt spielen würden, zumal Canada Nickels Produkte, darunter Nickel, Palladium- und Platin, vor einem massiv wachsenden Markt stünden - dank der zunehmenden Nachfrage nach E-Mobilität!

Quelle: Canada Nickel

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt zustande kommt, und dessen Größe die Wirtschaft unserer Stadt grundlegend verändern wird", sagte Pirie! Das sind Worte mit deutlichem Signal und Gewicht!

Genau diese Art von Projekten seien es, die den sinkenden Bevölkerungszahlen, die gerade im Norden des Landes festzustellen seien, entgegenwirken! Denn nur in einem wirtschaftlich attraktiven Umfeld ließen sich die lokalen und regionalen Bevölkerungszahlen wieder erhöhen! Entsprechenden Nachdruck verlieh er dem Ganzen noch, als er sagte:

"Es soll nie wieder ein Jahr geben, in dem unsere Bevölkerung im Norden rückläufig ist, niemals! Wir haben das, was die Welt braucht, also lasst uns danach streben es zu holen!"

Projektentwicklung Hand in Hand mit dem Bürgermeister und dem weltgrößten Rohstoffhändler!!!

Glencore als "Game Changer' für Canada Nickel

(WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC)

Aber nicht nur auf das positive Feedback aus der Politik kann Canada Nickel stolz sein, sondern auch auf das, was bisher in kürzester Zeit geleistet wurde! Eigentlich könnte man Canada Nickels vergangenes Jahr als ein Jahr des Wahnsinns am zutreffendsten beschreiben.

Wofür viele andere Unternehmen Jahre benötigen oder solche Meilensteine erst gar nicht erreichen, das macht Canada Nickel scheinbar mal eben so! Alleine an diesen Leistungen des vergangenen Jahres erkennt man die Qualität des Managements! Ein besseres für dieses Unternehmen kann es eigentlich nicht geben!

Innerhalb eines Jahres gelang der Sprung von einem Privatunternehmen mit einem Zielgebiet und nur vier abgeschlossenen Bohrlöchern zu einer der zehn größten Nickelsulfidressourcen weltweit und das in einer der besten Jurisdiktionen der Welt! Und obendrein noch ein Potenzial im Distriktmaßstab aufzuzeigen ist wahrlich eine gigantische Leistung!!!

Um auch weiterhin dieses Wachstum an den Tag legen zu können, wurde erst vor kurzem eine 13 Millionen CAD Finanzierung abgeschlossen! Dieses Kapital sollte nicht nur zur Erstellung der Vorwirtschaftlichkeitsberechnung ("PEA') reichen, sondern auch noch zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie.

Erst im Oktober präsentierte der Vorzeige-Nickelentwickler Canada Nickel (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC)eine aktualisierte Ressource für sein gigantisches "Crawford'-Projekt, die sich gewaschen hat!

Mit einer "gemessenen und angezeigten' Ressource von 657 Mio. Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,26 % Nickel, aus der insgesamt 1,7 Mio. Tonnen Nickel hergestellt werden können, konnte die vorherige Ressource um 9 % gegenüber der im Februar veröffentlichten gesteigert werden. Zudem stiegen die "abgeleiteten' Ressourcen um sagenhafte 121 % auf mittlerweile 646 Mio. Tonnen Nickel.

Dazu muss man auf jeden Fall auch wissen: Der höhergradige Anteil der Hauptzone in der "gemessenen' Kategorie wurde sogar um 162 % auf rund 153 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,32 % Nickel gesteigert. Daraus können wiederum 485.000 Tonnen Nickel gewonnen werden. Die allererste abgeleitete Ressource für die "East'-Zone beläuft sich schon jetzt allein auf 213 Mio. Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,24 % Nickel, aus denen rund 505.000 Tonnen Nickel gefördert werden können.

Quelle: Canada Nickel

Ebenfalls im Oktober machte Canada Nickel seine jüngste Entdeckung, bei der es sich um eine Anomalie handelt, die sogar noch größer ist als die "Crawford'-Entdeckung. Damit verfestigt sich die Vision, dass es sich um ein extrem großes Nickel-Sulfid-Distriktgebiet handeln könnte, das eine wichtige Nickelquelle sowohl für den wachstumsstarken Elektrofahrzeug- als auch für den Edelstahlmarkt sein könnte.

Daraus kann man also schlussfolgern, dass man bei dieser Aneinanderreihung der bisherigen Entdeckungen mit weiteren signifikanten Erfolgen rechnen kann. Denn die Ausdehnungen in der Region nehmen immer weiter zu, was nun darin resultiert, dass auf "Crawford' sieben weitere unterschiedliche Strukturen gefunden wurden!

Dabei hat jede Struktur historische Bohrabschnitte ergeben, die darauf hinweisen, dass die identifizierten geophysikalischen Ziele nickelhaltig sind. Zudem wurden dabei schon sehr viele interessante und vielversprechende Entdeckungen gemacht, die nun weiterverfolgt werden können!

Spitzen-Ergebnisse ermöglichen die Zusammenarbeit mit Glencore

Erst vor wenigen Tagen überraschte uns Canada Nickel noch mit exzellenten Rückgewinnungsraten aus seinem hochgradigen Material, das auf Anhieb eine Ni- und Fe-Gewinnung von 51 % bzw. 41 % ermöglicht! Bei einem zweiten Test wurde ein höherer Anteil an niedriggradigem Erz verwendet, der aber trotzdem eine hervorragende Ni- und Fe-Gewinnung von 46 % bzw. 53 % ermöglichte!

Mit einem hochgradigen Konzentrat, das einen Anteil von 28 % Ni enthält, gehört Canada Nickel zu den Unternehmen mit den weltweit höchsten Ni-Konzentratgehalten!!! Aber auch hinsichtlich der Kobaltgewinnung, die bei beiden Tests auf Anhieb Ausbringungsraten von etwa ~17 % erbrachte, spielt das Unternehmen in der oberen Liga mit. Richtig spannend werden nun noch einmal die beiden noch ausstehenden "PGM'-Untersuchungsergebnisse! Aber es müsste doch schon mit dem Teufel zugehen, wenn Canada Nickel nicht ebenfalls Ergebnisse im Weltklasseformat liefert!

Und es geht Schlag auf Schlag - die Neubewertung beginnt jetzt!

Mit Glencore an seiner Seite katapultiert sich das Unternehmen eindeutig in eine ganz neue Liga!

Und wer glaubte, die Arbeitsleistung des vergangenen Jahres sei nicht zu toppen, der irrt gewaltig!!! Denn gleich zu Jahresbeginn setzt das Unternehmen einen drauf, was langsam allerdings wirklich schwer wird zu toppen!

Wie gestern über die Börsen-Ticker lief, haben Canada Nickel und der Rohstoffgigant Glencore eine "MOU'-Vereinbarung ("Memorandum of Understanding') unterzeichnet, wonach Glencore in seinen nur rund 40 km entfernten Betrieben das extrem hochwertige Erz von Canada Nickels "Crawford'-Projekt bis zur Anlagenauslastung mitverarbeiten wird!

Und das ist wahrlich eine Nachricht von noch ungeahnter Tragweite. Denn diese Verarbeitung bei Glencore liefert Canada Nickel einen ganzen Haufen von wertvollen Verarbeitungsinformationen seines Nickel-Kobalt-Magnetitkonzentrats, die extrem wichtig für die eigene Verarbeitungsanlage sind!

Zudem sind solche Studien, die Canada Nickel mit Glencore durchführt, sehr kostenintensiv, teilweise bis zu einer Mrd. Dollar! Durch diese Vereinbarung mit Glencore kann Canada Nickel den Großteil dieser Kosten eventuell sogar schon in bares Geld umwandeln!

Engineering Canada Inc. der leitende Studienberater für die in Arbeit befindliche Wirtschaftlichkeitsprüfung ("Preliminary Economic Assessment') des "Crawford'-Projekts wird nun auch die Bewertungen der Anlagen und Anlagenparameter bei Glencore mit unterstützen, und dieses neu gewonnene Wissen in seiner "Crawford-PEA' berücksichtigen! Unterschätzen Sie die Kosten nicht, die sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC) hier spart! Einfach ein genialer Schachzug!

"Die Möglichkeit, die überschüssige Kapazität und die bestehende Infrastruktur an Glencores Standort "Kidd Met' zu nutzen, bietet Potenzial, eine schnellere, einfachere Inbetriebnahme unseres "Crawford'-Projektes in kleinerem Maßstab, aber auch zu deutlich geringeren Kapitalkosten zu ermöglichen, während das Unternehmen weiterhin das viel größere Projekt, das derzeit in Erwägung gezogen wird, genehmigt und weiterentwickelt. In Anbetracht des Potenzials für diese signifikante Änderung des Umfangs des Projektstarts wird die Veröffentlichung der "PEA' auf etwa Ende März verlegt, damit diese Option, sofern sie erfolgreich ist, mit einbezogen werden kann", sagte Mark Selby, Chairman und CEO von Canada Nickel.

Da geht noch mehr! Deutlich bessere Ausbringungsraten sind schon jetzt quasi vorprogrammiert!

Die Ergebnisse der "Phase I' sollen die anstehende "Crawford-PEA' unterstützen, während die "Phase-II'-Tests die Vormachbarkeitsstudie unterstützen sollen, die übrigens noch vor Jahresende 2021 präsentiert werden soll.

Dabei konzentriert sich "Phase II' auf die Optimierung der Gewinnungs- und Konzentratgehalte, einschließlich des verbesserten Ausbeutepotenzials durch die Mahlgrade, eine intensive Entschlammung zur Qualitätserhöhung (>30% Ni) des Konzentrats.

Weitere Explorationsergebnisse in der Pipeline!

Zudem ist davon auszugehen, dass der Nachrichtenfluss noch längere Zeit nicht abebben wird! Denn derzeit befinden sich noch drei Bohrgeräte auf dem "Crawford'-Projekt, die vor allem in den "North'- und "West'-Zonen bebohren, von wo ohnehin noch Ergebnisse ausstehen, sowie "Infill'- und Erweiterungsbohrungen in den "Main'-, "East'- und "PGM'-Zonen.

Brisante Charttechnik! Der nächste Ausbruch ist geschafft!

Auch charttechnisch sieht Canada Nickel wieder richtig gut aus! Mit den jüngsten Kursgewinnen konnte der flache, aber zähe Abwärtstrend nach einer ausgiebigen Konsolidierung nach oben aufgebrochen werden. Hier kann es nun schnell Richtung "All-Time-High' und dann in Richtung 3,- CAD gehen!

Quelle: Stockcharts und JS Research UG

Das spricht eigentlich dafür, dass nun wieder die Bahn frei ist, um neue Höchstkurse zu erreichen, vor allem bei einer guten Nachrichtenlage, die die Bewertung auch mit Fakten untermauert!

Canada Nickel - die Highlights im Schnellüberblick!

Canada Nickels "Crawford'-Projekt besitzt sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem erfolgreichen "Dumont'-Projekt der damaligen RNC Minerals!

Zunächst keine kostspielige "Crawford' Vormachbarkeitsstudie nötig: Auf "Dumont' wurden jeweils zwei Vormachbarkeitsstudien und Machbarkeitsstudien durchgeführt. Durch die sehr gute geologische Übereinstimmung der zwei Projekte kann somit auf diese zeitlich und finanziell aufwendige Vormachbarkeitsstudie bei "Crawford' verzichtet werden!

"Crawford' wird eine der größten Basismetall-Minen in Kanada werden!

Die "Crawford' Nickel-Lagerstätte ist die größte Entdeckung seit Mitte der 1970er Jahre!

Tagebau-Mine ("Open Pit'): Daher dienen Explorationsbohrungen aktuell dem Ausloten der Größe und Mächtigkeit des Erzkörpers und nicht primär wie tief die Mineralisierung ist!

Nächster wichtiger Meilenstein bis Ende des Jahres: Abschluss der ökonomischen Voruntersuchung ("PEA'), um den genauen Wert des Projektes aufzuzeigen!

Enormes Explorationspotential: gerade einmal maximal 50 % der "Crawford'-Lagerstätte wurden bebohrt! Allerdings wurden schon weitere sieben separate nickelhaltige Zielstrukturen über eine Streichlänge von 30 km und Breite von 150 - 600 Metern auf Optionsgrundstücken identifiziert!

Finanzielle Ausstattung von Canada Nickel: Bestens finanziert, um sein ""Crawford'-Projekt aggressiv in Richtung "Wirtschaftlichkeitsstudie' voranzutreiben; nach erfolgreicher "PEA' wird es bestimmt genügend Interessenten für eine weitere Finanzierungsrunde geben!

Weitere Explorationsprojekte: Neben dem Flaggschiffprojekt "Crawford' gibt es noch fünf Options-Projekte in Australien!

Fazit: Jetzt muss die Bewertung nach oben angepasst werden!

Neben dieser neuen Hammer-Meldung, sein hochgradiges Erz bei Glencore verarbeiten zu lassen, was ohnehin schon eine Neubewertung rechtfertigt, rechnen wir bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC) allerdings schon sehr bald mit weiteren kursrelevanten Nachrichten, nämlich spätestens mit der Veröffentlichung weiterer Bohrergebnisse und der "PEA'.

Da bereits eine beträchtliche Ressource definiert wurde, die zuletzt auch schon wieder hochgestuft werden konnte, ist davon auszugehen, dass zusätzliche Bohrungen zu weiteren Entdeckungen führen werden, was die Überzeugung untermauert, dass Canada Nickel gerade einmal an der Oberfläche des Nickel-Kobaltsulfid-Potenzials dieses Grundstücks kratzt.

Der Markt für Batteriemetalle ist momentan extrem heiss!

Lithium-Aktien sind bereits ausgebrochen und haben teilweise schon mehrere 100 % zugelegt! Jetzt folgt Canada Nickel!!

Der Markt für Batteriemetalle wurde von der Pandemie nicht "gebeutelt", weshalb das vergangene Jahr gut abgeschlossen werden konnte. Auch dieses Jahr wird sich dieser positive Trend höchstwahrscheinlich fortschreiben, da der Markt langsam zu erkennen beginnt, dass der langfristige Nickelbedarf das Nickelangebot in der Projektentwicklungspipeline bei weitem übersteigen wird.

Quelle: Canada Nickel

Durch das einzigartige Projekt scheint es auch nicht abwegig, wenn in naher Zukunft ein größerer Investor einsteigt. Canada Nickel wird in nächster Zeit auf jeden Fall noch weiter für Furore sorgen und für uns ist das Unternehmen aktuell absolut das interessanteste Investment im Nickelbereich! Deshalb seien Sie dabei und schreiben so die Nickel-Geschichte der Firma mit, wenn Canada Nickel (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC) den größten Nickelfund der Neuzeit macht und in die "Net Zero'-Nickel Produktion beginnt!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

