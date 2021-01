MacKenzie Scott nutzte das Krisenjahr 2020, um ihre Gewinne großzügig an diverse Hilfsorganisationen zu spenden. Sie wollte vor allem diejenigen unterstützen, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten sind oder schon im Vorfeld in Armut lebten. Scott spendete in einem Zeitraum von fünf Monaten rund 6 Milliarden US-Dollar.? MacKenzie Scott spendet 6 Milliarden US-Dollar? Unbürokratische und schnelle Hilfe? Spenden, ?bis der Safe leer ist?Scott spendet 6 Milliarden ...

