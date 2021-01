Die Gemengelage in Sachen Pandemie und Lockdown, aber fehlende reale Fakten der Wirtschaft, rechtfertigen kein neues Investment. Hoch- und Abstufungen von Analystenteams und Banken sind zurzeit wertlos. Erst in den kommenden vier bis sechs Wochen wird in der Berichtssaison erkennbar werden, wie weit die Perspektiven reichen. Unser Rat: Cash ist King. Die vorgeschlagene Rate bleibt bei 40 %.



