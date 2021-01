Der Handel in Asien verläuft heute früh gemischt. Starke Kursgewinne werden an den chinesischen Börsenplätzen verzeichnet. Alle wichtigen chinesischen Benchmarks bewegen sich deutlich im Plus. Australien, Südkorea und Taiwan erleben dagegen Abschläge. Die Futures bewegen sich kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse klar ins Plus. Der DAX-Future baut seine Gewinne im Handel langsam auf 0,21 % aus und notiert bei 13.956 Punkten. Der S&P 500 Future wird bei 3.797 Punkten (+0,16 %) gesehen und der Nasdaq-Future legt um 0,21 % auf 12.924 Punkte zu.Der Handel in Frankfurt begann am Montag negativ und endete auch so. Alle wichtigen deutschen Benchmarks sanken, wobei der SDAX mit einem Verlust von -0,99 % auf 15.091,40 Punkte die Liste der Verlierer anführte. Die Aktien mit den größten Verlusten im SDAX waren KWS Saat (-5,66 %) und Encavis (-6,15 %). Pfeiffer Vacuum konnte mit Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2020 dagegen 10,97 % zulegen und war damit der Tagesgewinner.

