Cloud Computing und die Megatrends unserer Zeit

Unangefochten gehört das Thema Cloud-Computing zu den Megatrends unserer Zeit. Unter dem Begriff versteht man im Allgemeinen die Digitalisierung von Computing-Ressourcen. Der Zugriff auf Daten, Applikationen und Rechenleistung wird somit in Sekundenschnelle von überall abrufbar. Hier erfahren Sie mehr über dieses Thema und wie Sie als Anleger daran partizipieren können.

Die Digitalisierung ist heutzutage der Hauptfokus vieler Unternehmen. Ob Banken, die eine neue Fintech-App einführen, Lebensmittelhändler, die E-Commerce-Plattformen einrichten oder Automobilhersteller, die ihre Produktionsanlagen automatisieren. Die Verbindung von allem, das so genannte Internet der Dinge, kann nur funktionieren, wenn es ein zuverlässiges Daten-Backbone - die Cloud - gibt, in der Milliarden von strukturierten und unstrukturierten Daten gespeichert und analysiert werden. Cloud-Computing wird weiterhin der wichtigste Trend im digitalen Zeitalter sein und schnell wachsen. Cloud-Computing ist eine «enabling» Technologie, die wesentliche Vorteile wie niedrigere Kosten, hohe Skalierbarkeit, Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Der Megatrend bietet Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service und verwandten Geschäftsbereichen wie Sicherheits- und Rechenzentrumsausrüstung. Während Amazon, Microsoft und Google eindeutig die Branchenriesen sind, bieten kleinere und mittlere Unternehmen Innovation und Agilität.

