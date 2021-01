The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2021ISIN NameDE000HSH40X5 HCOB BON 15 15/21DE000NLB8E91 NORDLB 7 PH.BD.01/15ES0001350208 C.CASTIL.LA MANC. 10-21US345397XQ11 FORD MOTOR CRED. 15/21US501044CX79 KROGER CO. 13/21AT0000A1ERQ0 ERSTE GP BNK 15-21 1427DE000HLB38S7 LB.HESS.THR.CARRARA01H/20DE000DK0V2R2 DEKA FESTZINS ANL 20/30XS2104932046 DZ BANK IS.A1270 DL VARUSP78625EB56 PET. MEX. 20/60 MTN REGSXS1015884833 CS GUERNSEY 14/21 MTNXS1346651737 STAND. CHART. 16/21 REGSDE000BLB79L9 BAY.LDSBK.IS. 20/27DE000A1687N3 NEXTBIKE GMBH 16/21USP3713LAA63 ELEMENTIA 14/25 REGSUSP3772WAB83 BCO DO BRASIL SA 10/21US883556BN17 THERMO FISH.SCI. 16/23DE000HLB38N8 LB.HESS.-THR.IS.01A/20XS1056202762 HUNTSMAN INTL 14/21DE000HLB3803 LB.HESS.THR.CARRARA01J/20AU3CB0234987 EIB EUR. INV.BK 16/21 MTNDE000DK0SMP7 DEKA AUD FESTZINS 19/21US05567LT315 BNP PARIBAS 11/21 MTNUSU24652AH96 HARLEY DAV.FIN.S.16/21US718286BK23 PHILIPPINES 10/21DE000DK0SMN2 DEKA DL FESTZINS 19/21DE000DK0SMQ5 DEKA NK FESTZINS 19/21DE000RLP1080 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2019DE000RLP1098 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VARUS013817AV33 HOWMET AEROSPACE 2021XS1016363308 LANDWIRT.R.BK 14/21VARMTNXS1935134095 ABN AMRO BK 19/21 FLRUS084664BQ34 BERKSHIRE HATH.FIN. 2021XS1250034276 THERMO FISH.SCI. 15/22US11134LAK52 BROADCOM/KY FIN. 18/21DE000BLB2F59 BAY.LDSBK.OPF.XS1403263723 MCDONALDS CORP. 16/21 MTNXS1936658530 BMW FINANCE 19/21 FLR MTNDE000A1R07V3 K.F.W.ANL.V.14/2021DE000A1YC5L8 NIEDERS.SCH.A.14/21 A580DE000BLB2M43 BAY.LDSBK.IS.14/21 VARDE000A11QFA7 PROSIEBENSAT.1 ANL.14/21US912828PP91 US TREASURY 2021US9128283Q14 US TREASURY 2021XS0526606537 HSBC BANK 10/21 MTNXS0605958791 EIB EUR.INV.BK 11/21 MTNXS0907250509 EIB EUR.INV.BK 13/21 FLRXS1199438174 VODAFONE W. NTS15/27 REGSUS40429CGD83 HSBC FINANCE 10/21US55608RAV24 MACQUARIE BK 16/21MTNREGSUS55616XAN75 MACY'S RETAIL HOL. 15/21US58933YAA38 MERCK CO. 2021US911312AM88 UTD PARCEL SERV. 2021