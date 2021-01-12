The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2021
ISIN Name
DE000HSH40X5 HCOB BON 15 15/21
DE000NLB8E91 NORDLB 7 PH.BD.01/15
ES0001350208 C.CASTIL.LA MANC. 10-21
US345397XQ11 FORD MOTOR CRED. 15/21
US501044CX79 KROGER CO. 13/21
AT0000A1ERQ0 ERSTE GP BNK 15-21 1427
DE000HLB38S7 LB.HESS.THR.CARRARA01H/20
DE000DK0V2R2 DEKA FESTZINS ANL 20/30
XS2104932046 DZ BANK IS.A1270 DL VAR
USP78625EB56 PET. MEX. 20/60 MTN REGS
XS1015884833 CS GUERNSEY 14/21 MTN
XS1346651737 STAND. CHART. 16/21 REGS
DE000BLB79L9 BAY.LDSBK.IS. 20/27
DE000A1687N3 NEXTBIKE GMBH 16/21
USP3713LAA63 ELEMENTIA 14/25 REGS
USP3772WAB83 BCO DO BRASIL SA 10/21
US883556BN17 THERMO FISH.SCI. 16/23
DE000HLB38N8 LB.HESS.-THR.IS.01A/20
XS1056202762 HUNTSMAN INTL 14/21
DE000HLB3803 LB.HESS.THR.CARRARA01J/20
AU3CB0234987 EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN
DE000DK0SMP7 DEKA AUD FESTZINS 19/21
US05567LT315 BNP PARIBAS 11/21 MTN
USU24652AH96 HARLEY DAV.FIN.S.16/21
US718286BK23 PHILIPPINES 10/21
DE000DK0SMN2 DEKA DL FESTZINS 19/21
DE000DK0SMQ5 DEKA NK FESTZINS 19/21
DE000RLP1080 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2019
DE000RLP1098 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VAR
US013817AV33 HOWMET AEROSPACE 2021
XS1016363308 LANDWIRT.R.BK 14/21VARMTN
XS1935134095 ABN AMRO BK 19/21 FLR
US084664BQ34 BERKSHIRE HATH.FIN. 2021
XS1250034276 THERMO FISH.SCI. 15/22
US11134LAK52 BROADCOM/KY FIN. 18/21
DE000BLB2F59 BAY.LDSBK.OPF.
XS1403263723 MCDONALDS CORP. 16/21 MTN
XS1936658530 BMW FINANCE 19/21 FLR MTN
DE000A1R07V3 K.F.W.ANL.V.14/2021
DE000A1YC5L8 NIEDERS.SCH.A.14/21 A580
DE000BLB2M43 BAY.LDSBK.IS.14/21 VAR
DE000A11QFA7 PROSIEBENSAT.1 ANL.14/21
US912828PP91 US TREASURY 2021
US9128283Q14 US TREASURY 2021
XS0526606537 HSBC BANK 10/21 MTN
XS0605958791 EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN
XS0907250509 EIB EUR.INV.BK 13/21 FLR
XS1199438174 VODAFONE W. NTS15/27 REGS
US40429CGD83 HSBC FINANCE 10/21
US55608RAV24 MACQUARIE BK 16/21MTNREGS
US55616XAN75 MACY'S RETAIL HOL. 15/21
US58933YAA38 MERCK CO. 2021
US911312AM88 UTD PARCEL SERV. 2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2021
ISIN Name
DE000HSH40X5 HCOB BON 15 15/21
DE000NLB8E91 NORDLB 7 PH.BD.01/15
ES0001350208 C.CASTIL.LA MANC. 10-21
US345397XQ11 FORD MOTOR CRED. 15/21
US501044CX79 KROGER CO. 13/21
AT0000A1ERQ0 ERSTE GP BNK 15-21 1427
DE000HLB38S7 LB.HESS.THR.CARRARA01H/20
DE000DK0V2R2 DEKA FESTZINS ANL 20/30
XS2104932046 DZ BANK IS.A1270 DL VAR
USP78625EB56 PET. MEX. 20/60 MTN REGS
XS1015884833 CS GUERNSEY 14/21 MTN
XS1346651737 STAND. CHART. 16/21 REGS
DE000BLB79L9 BAY.LDSBK.IS. 20/27
DE000A1687N3 NEXTBIKE GMBH 16/21
USP3713LAA63 ELEMENTIA 14/25 REGS
USP3772WAB83 BCO DO BRASIL SA 10/21
US883556BN17 THERMO FISH.SCI. 16/23
DE000HLB38N8 LB.HESS.-THR.IS.01A/20
XS1056202762 HUNTSMAN INTL 14/21
DE000HLB3803 LB.HESS.THR.CARRARA01J/20
AU3CB0234987 EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN
DE000DK0SMP7 DEKA AUD FESTZINS 19/21
US05567LT315 BNP PARIBAS 11/21 MTN
USU24652AH96 HARLEY DAV.FIN.S.16/21
US718286BK23 PHILIPPINES 10/21
DE000DK0SMN2 DEKA DL FESTZINS 19/21
DE000DK0SMQ5 DEKA NK FESTZINS 19/21
DE000RLP1080 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2019
DE000RLP1098 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VAR
US013817AV33 HOWMET AEROSPACE 2021
XS1016363308 LANDWIRT.R.BK 14/21VARMTN
XS1935134095 ABN AMRO BK 19/21 FLR
US084664BQ34 BERKSHIRE HATH.FIN. 2021
XS1250034276 THERMO FISH.SCI. 15/22
US11134LAK52 BROADCOM/KY FIN. 18/21
DE000BLB2F59 BAY.LDSBK.OPF.
XS1403263723 MCDONALDS CORP. 16/21 MTN
XS1936658530 BMW FINANCE 19/21 FLR MTN
DE000A1R07V3 K.F.W.ANL.V.14/2021
DE000A1YC5L8 NIEDERS.SCH.A.14/21 A580
DE000BLB2M43 BAY.LDSBK.IS.14/21 VAR
DE000A11QFA7 PROSIEBENSAT.1 ANL.14/21
US912828PP91 US TREASURY 2021
US9128283Q14 US TREASURY 2021
XS0526606537 HSBC BANK 10/21 MTN
XS0605958791 EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN
XS0907250509 EIB EUR.INV.BK 13/21 FLR
XS1199438174 VODAFONE W. NTS15/27 REGS
US40429CGD83 HSBC FINANCE 10/21
US55608RAV24 MACQUARIE BK 16/21MTNREGS
US55616XAN75 MACY'S RETAIL HOL. 15/21
US58933YAA38 MERCK CO. 2021
US911312AM88 UTD PARCEL SERV. 2021
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