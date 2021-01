The following instruments on XETRA do have their first trading 12.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.01.2021Aktien1 US43114Q1058 HighPeak Energy Inc.2 US82621A1043 Siemens Energy AG3 US88262P1021 Texas Pacific Land Corp.Anleihen1 XS2283225477 ADLER Group S.A.2 DE000DD5AUT8 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 DE000DD5AUS0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 XS2283224231 ADLER Group S.A.5 USP2253TJR16 Cemex S.A.B. de C.V.6 XS2283175516 Standard Chartered PLC7 XS2284751810 AB Svensk Exportkredit8 US04010LBA08 Ares Capital Corp.9 XS2280635256 Emirates NBD PJSC10 XS2281463237 Haidilao International Holding Ltd.11 US48576UAA43 Karyopharm Therapeutics Inc.12 USA35155AE99 Klabin Austria GmbH13 XS1743535491 Longfor Group Holdings Ltd.14 US595017AU87 Microchip Technology Inc.15 US71568QAB32 PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]16 FR0014001GA9 Société Générale S.A.17 XS2281369301 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.18 DE000HLB2ZT8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale