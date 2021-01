Das weltweit führende Unternehmen für Meal Kits wird mit Metapacks Delivery Manager in ganz Europa live geschaltet

Metapack, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Liefertechnologien, gab heute bekannt, dass HelloFresh, das weltweit führende Unternehmen für Meal Kits, Metapacks Delivery Manager ausgewählt hat, um seine Versanddienste in Großbritannien, Deutschland und Österreich zu leiten. Durch die Partnerschaft kann HelloFresh von einer einzigen Integration aus problemlos auf das weltweit größte Netzwerk von Versanddienstleistern zugreifen, die Auswahl der Lieferservices automatisieren und schnell Etiketten und Zolldokumente erstellen, die für den Versand in mehreren Regionen bereit sind.

Zugang zu mehr als 400 Versanddienstleistern und mehr als 4.900 Lieferservices

Mit dem Delivery Manager von Metapack kann HelloFresh sein Lieferversprechen an die Verbraucher einhalten und gleichzeitig die Bearbeitungszeiten verkürzen. Durch die Bereitstellung des Zugriffs auf die Bibliothek mit mehr als 400 Versanddienstleistern über eine einzige Integration macht Metapack kostspielige und komplizierte Onboarding-Prozesse für Versanddienstleister überflüssig. Mit Delivery Manager kann HelloFresh auf intelligente Weise den richtigen Lieferservice für jede Bestellung auswählen und schnell versanddienstleisterkonforme Etiketten und Zolldokumente für mehr als 4.900 Lieferservices erstellen.

"Die richtige Technologie ist entscheidend, um unser Lieferversprechen an die Verbraucher zu erfüllen", sagte Alex Wright, Produktdirektor bei HelloFresh. "Die Delivery Manager-Plattform von Metapack bietet uns Zugriff auf verschiedene Versanddienstleister in mehreren Regionen und reduziert die Komplexität bei der Einrichtung neuer Dienste. Aus operativer Sicht konnten wir sowohl die offensichtliche Geschwindigkeit von Sendungen reduzieren als auch neue Versanddienstleister effizienter einbinden entscheidend, da unser Geschäft weiter skaliert und expandiert", sagte Wright abschließend.

Erhöhte Geschwindigkeit und Verfügbarkeit

Durch die Nutzung der Metapack-Technologie kann HelloFresh seinen Kunden ein nahtloses Liefererlebnis bieten. Mit Delivery Manager kann HelloFresh die Auswahl der Lieferservices automatisieren, mithilfe der intelligenten Versanddienstleisterzuweisung den besten Versanddienstleister basierend auf Verfügbarkeit und Anforderungen auswählen und schnell die richtigen Etiketten und Zolldokumente für den Versand erstellen, um den Lagerbetrieb zu beschleunigen.

"HelloFresh ist eine der aufregendsten Marken der Welt und wir freuen uns, dass sie Metapack ausgewählt haben, um ihre Versanddienste zu leiten, während sie ihr Geschäft weiter ausbauen", sagte Bruce Fair, CRO bei Metapack. "Der Delivery Manager von Metapack bietet HelloFresh einen einfachen Zugriff auf die weltweit größte Versanddienstleisterbibliothek und beseitigt gleichzeitig die Kopfschmerzen, die normalerweise mit dem Onboarding, der Wartung und dem Management von Versanddienstleistern verbunden sind. Mit Metapack können sie ihre Energie darauf konzentrieren, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen, und die operativen Versandprozesse uns überlassen", so Fair weiter.

Um mehr über den Delivery Manager von Metapack zu erfahren und zu erfahren, wie er Ihrem Unternehmen bei der Verwaltung seines Versand-Ökosystems helfen kann, besuchen Sie bitte: https://www.metapack.com/de/versand/

Über Metapack

Metapack wurde 1999 gegründet und unterstützt E-Commerce- und Lieferprofis dabei, die wachsenden Erwartungen der Verbraucher an die Lieferung zu erfüllen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Die SaaS-Lösung von Metapack bietet eine breite Palette personalisierter Lieferdienste, von der globalen Auftragsverfolgung bis hin zu vereinfachten Rückgabeverfahren, über einen Katalog von 400 Versanddienstleistern und 4.900 verfügbaren Services, die alle Länder der Welt abdecken. Dank Metapack werden jährlich mehr als 550 Millionen Pakete von vielen der weltweit führenden E-Commerce-Einzelhändler verschickt. Metapack ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Stamps.com (Nasdaq: STMP).

Über HelloFresh

HelloFresh SE ist das weltweit führende Unternehmen für Meal Kits und ist in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich und Dänemark tätig. Im dritten Quartal 2020 lieferte HelloFresh über 162 Millionen Mahlzeiten und hatte fünf Millionen aktive Kunden. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse. HelloFresh hat Niederlassungen in New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris und Kopenhagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210111005388/de/

