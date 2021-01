Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bäume scheinen für den DAX doch nicht in den Himmel zu wachsen. Gestern rutschte der Leitindex unter die Marke von 14.000 Punkten. Heute deutet sich ein leichter positiver Start an. Allerdings sind die Vorgaben aus den USA nicht gut. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, BioNTech, Nio, die Deutsche Bank, BASF und Delivery Hero. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.