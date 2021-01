12.01.2021 - Die Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) mit Sitz auf Malta ist im Gaming Bereich - nicht Glücksspielbereich - unterwegs. Und schaut man sich die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Monaten an, scheint irgendwie der Knoten geplatzt zu sein. Kräftige Kurssteigerungen. Und die sollen jetzt durch eine "Attraktivitätsoffensive" für den Kapitalmarkt wohl verstetigt oder unterlegt werden. Jedenfalls wird die jetzt angekündigte Sitzverlegung von Malta nach Luxemburg mit den Wünschen des Kapitalmarktes und bestehenden Anlagerestriktionen für in Malta domizilierte Gesellschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...