Nach den deutlichen Gewinnen und Rekordhochs an der Wall Street in der vergangenen Woche haben die Anleger am Montag erst einmal etwas Zurückhaltung geübt. Auf der Verliererseite: Amazon mit einem Minus von 2,2 Prozent. Das Chartbild trübt sich damit weiter ein. Doch die Profis bleiben bei ihrer positiven Einschätzung.Amazon kommt an der Börse einfach nicht in die Gänge. Seit Jahresanfang hat das Unternehmen 4,4 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Lediglich 52 Titel im S&P 500 weisen heuer eine ...

