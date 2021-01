Die Aktie der Deutschen Telekom arbeitet nach wie vor am Ausbruch aus dem langfristigen Seitwärtstrend. Nachdem sich die guten Nachrichten zuletzt gehäuft haben, wäre mit dem möglichen Sprung über den Widerstand bei 15,50 Euro der Weg nach oben endlich frei. Eine bullishe Analystenstudie könnte dem DAX-Titel nun neuen Schwung bringen. T-Mobile US habe für das Schlussquartal 2020 erneut ein sehr robustes Kundenwachstum verzeichnet, so Analyst Karsten Oblinger von der DZ Bank. Die Mutter Deutsche ...

