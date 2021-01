Nach dem schwachen Wochenstart sieht es am deutschen Aktienmarkt am Dienstagmorgen wieder besser aus. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start wird der DAX -0,80% bei 13.990 Punkte gesehen und damit 0,3 Prozent über Vortagsschluss. Marktbeobachter sehen die Börse derzeit nach der Rekordrallye zum Jahresstart jedoch im Konsolidierungsmodus.Die Luft sei zunächst einmal raus, nachdem der Dax in der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...