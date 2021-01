Luxemburg, 12. Januar 2021 - Erstklassige Staatsanleihen sind immer noch ein passendes Versicherungsinstrument gegen Stressphasen an den Märkten. "Als Renditebringer allerdings werden sie auch 2021 nicht die erste Wahl sein", sagt Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM. "Werden all die beschlossenen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen umgesetzt, wird sich das noch weit über 2021 hinaus positiv auf das Weltwirtschaftswachstum auswirken", sagt Gerlinger. Zudem sind, etwa in den USA, weitere ...

