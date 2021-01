NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flutter von 15775 auf 17100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daria Fomina passte ihr Bewertungsmodell für den Wettanbieter an die Anteilsaufstockung bei FanDuel sowie positive operative Entwicklungen bei der Konkurrenz an. Deshalb habe sie ihre Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2020 bis 2024 leicht erhöht, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 23:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BWT6H894

