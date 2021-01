Gestern Nachmittag teilte der US-Pharma-Konzern mit, dass der Antikörper Donanemab in einer klinischen Phase-2-Studie bei Patienten mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit die Abnahme der kognitiven Leistung um fast ein Drittel verlangsamt. Eli Lilly ist einer der wenigen großen Pharmakonzerne, die überhaupt noch an Wirkstoffen gegen Alzheimer forschen und bislang gibt es auch noch kein Medikament gegen die Krankheit. Die Aktie legte nach der gestrigen Meldung in New York um über 12 % zu. Wer hier einsteigen will, sollte aber besser den nächsten technischen Rücksetzer abwarten.



