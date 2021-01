DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai-Composite auf Fünfjahreshoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag den Handel beendet. Während der Aktienmarkt in Seoul nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen unter Gewinnmitnahmen litt, ging es in Schanghai und Hongkong mit den andauernden Liquiditätszuflüssen kräftig nach oben - der Schanghai-Composite schloss auf einem Fünfjahreshoch. Die Stimmung wurde zudem übergeordnet weiter von der Hoffnung auf eine kräftige Konjunktur-Erholung im Jahr 2021 gestützt. Allerdings bleibt weltweit die Zahl der Neuinfektionen hoch und auch die Impfungen sind vielerorts eher schleppend angelaufen.

In Seoul drückten vor allem die Kursverluste bei den Technologie- und Autowerten den Kospi ins Minus, der schließlich 0,7 Prozent verlor. Zwischenzeitlich stand sogar ein Abschlag von rund drei Prozent auf der Börsentafel, doch im späten Handel kam es zu einer Erholung. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics gaben um 0,4 Prozent nach und SK Hynix reduzierten sich um 3,0 Prozent. Beide Werte hatten jüngst kräftig zugelegt. Samsung Electronics war zuletzt im Gespräch für die geplante Auslagerung der Chip-Produktion durch Intel.

Bei den Autowerten gaben in Seoul Hyundai Motor um 2,4 Prozent nach. Der Konzern hatte am Freitag Gespräche mit Apple über eine Zusammenarbeit im Bereich fahrerloser elektrischer Fahrzeuge bestätigt. In der Folge hatte die Aktie an den vergangenen beiden Handelstagen um rund 30 Prozent zugelegt. Die Papiere des Stahlherstellers Posco verloren 2,5 Prozent.

Schanghai steigt auf Fünfjahreshoch

Dagegen erholte sich der chinesische Aktienmarkt von anfänglichen Verlusten. Der Schanghai-Composite gewann 2,2 Prozent auf 3.608 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit Dezember 2015. Für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 1,1 Prozent aufwärts. Vor allem der andauernde Liquiditätszufluss von ausländischen Investoren habe das Sentiment gestützt, hieß es. Dies sorgte bei den Werten von Wertpapierhändlern für kräftige Gewinne. Allerdings raten die Analysten von Central China Securities Investoren zu einer abwartenden Haltung, denn gerade bei hoch bewerteten Aktien könnte die Volatilität steigen.

Corona-Pandemie bleibt in Japan im Fokus

In Tokio, wo am Vortag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt wurde, stieg der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 28.164 Punkte. Die Blicke der Investoren seien weiterhin auf die hohen Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen Maßnahmen der japanischen Regierung gerichtet, hieß es von einem Beobachter. Am Donnerstag hatte Premierminister Yoshihide Suga für Tokio und drei weitere Präfekturen den Notstand ausgerufen. Die Zahl der Neuinfektionen befinde sich aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, so ein Händler. Daher dürften die beschlossenen Maßnahmen noch länger in Kraft bleiben - mit allen negativen Auswirkungen für die Konjunktur.

Bei den Einzelwerten ging es in Tokio für die Aktien von Chugai Pharmaceutical um 5,9 Prozent nach oben. Hintergrund war ein Bericht, wonach eine Studie gezeigt haben soll, dass das Präparat Tocilizumab von Chugai die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten reduziert.

Abgaben bei Rohstoffwerten drücken Sydney leicht ins Minus

In Sydney reduzierte sich der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent. Hier hätten nach anfänglichen Kursaufschlägen einsetzende Gewinnmitnahmen bei den Rohstoffwerten den Markt ins Minus gedrückt, sagte ein Teilnehmer. Die Aktien von BHP reduzierten sich um 1,1 Prozent, Rio Tinto schlossen 0,8 Prozent tiefer und Fortescue gaben um 0,3 Prozent nach. Auch die Energiewerte verbuchten nach zuletzt vier Handelstagen mit Aufschlägen Gewinnmitnahmen. Der Sektor verlor 0,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.679,10 -0,27% +1,40% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.164,34 +0,09% +2,53% 07:00 Kospi (Seoul) 3.125,95 -0,72% -0,71% 07:00 Schanghai-Comp. 3.608,34 +2,18% +3,89% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.204,29 +1,06% +2,46% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.500,70 -0,36% +5,21% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.981,36 -0,09% +4,93% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.607,88 -0,58% -0,61% 10:00 BSE (Mumbai) 49.297,18 +0,06% +2,98% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:04 % YTD EUR/USD 1,2165 +0,1% 1,2153 1,2186 -0,4% EUR/JPY 126,67 +0,0% 126,65 126,91 +0,5% EUR/GBP 0,8975 -0,2% 0,8995 0,9032 +0,5% GBP/USD 1,3555 +0,3% 1,3509 1,3491 -0,9% USD/JPY 104,12 -0,1% 104,21 104,15 +0,9% USD/KRW 1098,40 +0,1% 1097,45 1097,22 +1,2% USD/CNY 6,4651 -0,2% 6,4808 6,4749 -0,9% USD/CNH 6,4593 -0,3% 6,4770 6,4732 -0,7% USD/HKD 7,7543 -0,0% 7,7553 7,7544 +0,0% AUD/USD 0,7726 +0,4% 0,7696 0,7708 +0,3% NZD/USD 0,7192 +0,4% 0,7162 0,7193 +0,1% Bitcoin BTC/USD 36.611,50 +6,3% 34.442,75 34.269,26 +26,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,72 52,25 +0,9% 0,47 +8,7% Brent/ICE 56,08 55,66 +0,8% 0,42 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.859,79 1.842,50 +0,9% +17,29 -2,0% Silber (Spot) 25,44 24,93 +2,1% +0,52 -3,6% Platin (Spot) 1.065,95 1.037,75 +2,7% +28,20 -0,4% Kupfer-Future 3,58 3,56 +0,3% +0,01 +1,8% ===

