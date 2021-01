Um sagenhafte 43,4 Milliarden Euro ist Tesla allein am vorigen Donnerstag (7.1) wertvoller geworden. Am Freitag waren es dann sogar 47,2 Milliarden. Diese in Euro umgerechneten Kurszuwächse innerhalb jeweils eines Tages waren so groß wie der gesamte Börsenwert von BMW und von General Motors (GM) und fast doppelt so groß wie der von Ford. Und die Gewinne am Donnerstag und Freitag zusammen waren deutlich höher als der Börsenwert des riesigen Volkswagen-Konzerns von rund 79 Milliarden Euro Anders ausgedrückt: Tesla-Chef Elon Musk hätte theoretisch mit den Kursgewinnen von lediglich zwei Tagen das 2019 weltgrößte Autounternehmen - VW - oder aber die Nummern 3 (GM) plus 13 (BMW) übernehmen können. Diese Vergleiche zeigen, wie heiß gelaufen der Tesla-Kurs ist. Insgesamt brachte das Unternehmen Ende voriger Woche bis zu 834 Milliarden Dollar Börsenwert auf die Waage. Das sind fast so viel, wie die 17 Millionen Niederländer pro Jahr an Wirtschaftsleistung ...

