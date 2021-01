Der Euro-Dollar-Kurs hat sich am Dienstagvormittag zunächst in einer engen Bandbreite gezeigt. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen neun Uhr bei 1,2164 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,2153 Dollar notiert. Seit Mitte der vergangenen Woche hatte der Euro im Handel mit dem Dollar allerdings etwa 1,5 Prozent an Wert verloren. Die Ursache hierfür liegt in der Stärke der US-Währung, wobei als ...

