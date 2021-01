Zürich (ots) - Die schon lange kritische Situation im Gastgewerbe hat sich weiter verschärft. Die Hälfte aller Betriebe wird bis Ende März eingehen, wenn sie jetzt keine sofortige finanzielle Entschädigung erhalten. Es liegt nun am Bundesrat einen flächendeckenden Kahlschlag und eine dritte Kündigungswelle im Gastgewerbe zu verhindern. Noch hofft die Branche.Gern laden wir Sie im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrats zu einem Point-de-presse ein:Point-de-presseMittwoch, 13. Januar 20211 Stunde nach Beginn der Medienkonferenz des BRBellevue Palace in BernNachstehende Vertreter nehmen Stellung zum BR-Entscheid und stehen Ihnen für Fragen und Interviews zur Verfügung:- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse,- Daniel Borner, Direktor GastroSuisseWir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis Dienstag, 12.01.2021, um 15 Uhr, an: communication@gastrosuisse.ch (mailto:communication@gastrosuisse.ch)Der Point-de-Presse wird auch per Livestream übertragen, bei Interesse schicken wir Ihnen gern vorab den Link.Pressekontakt:Patrik Hasler-OlbrychLeiter Kommunikationcommunication@gastrosuisse.chTel. 044 377 53 53Original-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100862849