DJ Delivery Hero gründet Venture-Capital-Fonds - Start mit 50 Mio EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat einen Venture-Capital-Fonds gegründet, um weltweit innovative Unternehmen unter anderen in den Bereichen Lebensmittel und Lieferdienste zu unterstützen. Der Fonds DX Ventures, der ein Anfangskapital von 50 Millionen Euro hat, soll unabhängig gemanagt werden, teilte der Berliner DAX-Konzern mit. Investiert werden soll weltweit in vielversprechende Unternehmen im Frühstadium in den Bereichen "On-Demand-Services, Lebensmitteltechnologie, nachhaltige Innovation, künstliche Intelligenz, Fintech und Logistik".

Delivery Hero, selbst einst ein Start-up aus der Rocket-Internet-Schmiede, hat nach eigenen Angaben Start-up-Unternehmen seit vielen Jahren mit Venture Capital unterstützt. Das DX-Ventures-Team sei bereits verantwortlich für mehr als 500 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen in vielen Branchen, darunter "globale Erfolgsgeschichten" wie die Online-Lieferdienste Rappi in Kolumbien, Glovo in Spanien und das kalifornische Start-Up Impossible Foods, einen Hersteller von pflanzlichem Fleischersatz wie Burger-Patties.

January 12, 2021 03:21 ET (08:21 GMT)

