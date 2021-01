Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Emissionstätigkeit auf dem Primärmarkt nahm zu Wochenbeginn kräftig Fahrt auf, so die Analysten der Helaba.Sowohl für die Anzahl der neuplatzierten Papiere als auch das Volumen sei dies zutreffend. Der EFSF habe gleich zwei Tranchen mit Laufzeiten bis Januar 2032 (3 Mrd. EUR) und Januar 2052 (2 Mrd. EUR) emittiert. Von Cafill sei ein Covered Bond mit einer 20-jährigen Laufzeit (1,5 Mrd. EUR) erfolgreich an den Markt gebracht worden. Einmal mehr seien mehrfache Überzeichnungen zu konstatieren. Es habe sich die hohe Aufnahmefähigkeit des Marktes einerseits und die Tendenz, dass weiterhin große Summen an frischem Geld an die Finanzmärkte strömen würden, andererseits gezeigt. Auch die Mandatierungen für die kommenden Tage hätten bereits einen stattlichen Umfang. ...

